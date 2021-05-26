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اليوم.. انعقاد جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بنقابات القاهرة الكبرى

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:14 ص
نقابة المحامين ـ ارشيفية
نقابة المحامين ـ ارشيفية
آيات عامر
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تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، اليوم الأربعاء، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ويترأس الجلسة رجائي عطية نقيب المحامين، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

وأكد حسين الجمال، علي أنه سيتم الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.

ووجهت النقابة عدة تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد:
• – عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
• – الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.
• – الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.
• – من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.
• – لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
• – إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.
• – لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

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