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شاهد..ماذا قال رامي رضوان في أول ظهور له عبر وفاة سمير غانم

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:08 ص
شيماء حسن
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أكد الإعلامي رامي رضوان، أنه قرر العودة إلى تقديم برنامجه بعد أيام من وفاة حماه الفنان سمير غانم، من أجل توضيح بعض الحقائق والكواليس خاصة مع انتشار بعض المعلومات الغير دقيقة خصوصًا المتعلقة بالحالة الصحية لحماته العزيزة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "وجودي في عملي هو لسببين، الأول يتعلق بإدارة دي ام سي المحترمة اللي محبتش اثقل عليهم أكثر من كده، والسبب الثاني يتعلق بتوضيح الحقائق المتعلقة بالحالة الصحية لحماتي العزيزة دلال عبد العزيز".

وتابع "الفراق صعب ولكن الموضوع بيكون أصعب لأن اللي بيفارقنا هو مصدر بهجتنا وسعادتنا ليس على مستوى الأسرة ولكن على مستوى كل الناس، ولكن عزائنا الوحيد هو كمية الحب التي شوفناها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات من مختلف دول العالم".

واستطرد " الناس بتعمل فيديوهات وبتعزي وفيه رسومات ومنحوتات سبب الضحكة والابتسامة لكثير من مختلف التوجهات والأجيال، كانت رسالته هي الهبة أن ربنا ادهاله بإسعاد الناس وكان لا يبخل بها على اللي حواليه عمره ما صد حد وعمر ما حد قصده في حاجة إلا واستجاب لهم".

وأوضح "افيهاته بتجري في دمنا وفي عمل الخير، كان مدرسة بصراحة، لم يكن يجهر بفعل الخير والمساعدات، أنا مش لابس أسود لأنه مش بيحب الحزن، وحسيت إن لو رمزيتها هي الحزن مش هعمل كده لأنه مكنش هيحب كده، أرجوكم استمروا بالدعاء، في لحظة رحيله حسيت أنه ملك وملاك واخدينه الى ربنا ليسكنه في فسيح جناته إن شاء الله هذا الرجل كل إنسان عرفه وقرب منه محظوظ بهذا وأنا والفنان حسن الرداد محظوظين بأننا نرتبط بهذه الأسرة العظيمة".

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