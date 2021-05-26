"مش هسيبك".. هكذا عبر تامر حسني عن دعمه لشريف دسوقي بعد بتر قدمه

عبر النجم تامر حسني، عن دعمه للفنان شريف دسوقي عقب الإعلان عن بتر ساقه إثر إجرائه عملية جراحية.





ونشر تامر حسني رسالة له على حالته الخاصة بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "ألف سلامة يا أستاذ شريف، ألف سلامة عليك يا فنان یا محترم".





وتابع: "قدر الله وما شاء فعل أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في اي حاجة فى شغلك وحياتك بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس وأحلام كتير هتتحقق، وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك".