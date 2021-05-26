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مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عضو تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الإجراءات التي اتخذت قبل عيد الفطر والتي جددت حتى شهر مايو، كانت ايجابية، معقبًا: "الوضع الوبائي أفضل، والإصابات انخفضت، مما ادى للضغوط على المستشفيات، مفيش مريض دلوقتي بيجد صعوبة في الحصول على مكان في المستشفى أو الحصول على تنفس صناعي"

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة الوضع الوبائي في مصر، سواء فيما يتعلق بأزمة كورونا أو بأي دولة أخرى، مضيفًا أن مصر ليس من الدول المتأثرة بصورة كبيرة بالفطريات التي انتشرت مؤخرًا في بعض الدول، خاصة ان انتشار الفطيريات يتعلق بالكثير من الامور التي من بينها المناخ، معقبًا: "الالتهابات الفطرية موجودة، والادوية الخاصة بالعلاج متاحة"

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت قبل عيد الفطر والتي جددت حتى شهر مايو، كانت ايجابية، معقبًا: "الوضع الوبائي أفضل، والإصابات انخفضت، مما ادى للضغوط على المستشفيات، مفيش مريض دلوقتي بيجد صعوبة في الحصول على مكان في المستشفى أو الحصول على تنفس صناعي"

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