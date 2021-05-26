مصطفى الفقي: مصر هي الرابح الحقيقي من الأحداث الأخيرة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن موقف بعض الدول كان غير متوقعًا، وتعاطفت مع إسرائيل في الأحداث الأخيرة منها النمسا.





وأكد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر هي الرابح الحقيقي مما حدث في فلسطين؛ لأنها تصرفت بمعايير الشرف والأمانة بطريقة أرضت الجميع، وأثبتت دورها واحتوت الأزمة.



