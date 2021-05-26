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مصطفى الفقي: مصر هي الرابح الحقيقي من الأحداث الأخيرة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:28 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن موقف بعض الدول كان غير متوقعًا، وتعاطفت مع إسرائيل في الأحداث الأخيرة منها النمسا.

وأكد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر هي الرابح الحقيقي مما حدث في فلسطين؛ لأنها تصرفت بمعايير الشرف والأمانة بطريقة أرضت الجميع، وأثبتت دورها واحتوت الأزمة.

ولفت المحلل السياسي إلى أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما نكّل بمصر، مؤكدًا أن القاهرة تسعى إلى مصلحة المجتمع الدولي، والسلام هو ما لفت نظر الإدارة الأمريكية.

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