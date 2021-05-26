التحريات: طفلة بولاق أشعلت النيران في والدها وهربت مع خطيبها

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات إشعال طفلة النيران في والدها، لتعديه عليها، بمنطقة صفط اللبن، بحي بولاق الدكرور غرب المحافظة.





وأشارت التحريات إلى أن الطفلة تدعى "منة.ك.س"، عمرها 13 سنة، والديها منفصلين منذ عدة سنوات، وكانت تقيم هي وشقيقتها رفقة والدتهما، وبعد فترة ليست طويلة، أقام الأب دعوى لضم حضانة طفلته "المتهمة".





وبينت التحريات أن الطفلة انتقلت للإقامة رفقة والدها بعد صدور الحكم لصالحه، فيما أقامت شقيقتها رفقة والدتها بعد زواجها وإنجابها أطفال آخرين.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغًا بالعثور على جثة رجل مشتعل بها النيران داخل شقته بمنطقة صفط اللبن نطاق القسم.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة قاطن الشقة محترقة.





معاينة الرائد أحمد يحيي والنقيب أحمد عبد الكريم معاوني مباحث القسم، وسماع أقوال شهود العيان أشارت إلى مغادرة ابنة المتوفي مسكنها في وقت مزامن لوقت الجريمة.



