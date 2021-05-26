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تعليق ناري من أشرف زكي على تجاهل النقابة للحالة الصحية لـ"شريف الدسوقي"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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انتقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة من المزايدات التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص علاج الفنان شريف الدسوقي وتخلي النقابة عن الفنان في أزمته الصحية حتى بتر ساقه.

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء:"مع احترامي للمزايدات التي انتشرت، النقابة تكفل أعضائها حتى لو صندوق النقابة ليس قادرًا على تغطية النفقات ولكن من خلال جروب الفنانين حتى لو كان الفنان عضوًا في نقابة أخرى أو عضوًا منتسبًا".

وأضاف "مفيش حد دفع مليم غير النقابة في علاج الفنان شريف الدسوقي وأي حد يقول غير كده كداب، وإحنا متابعين الحالية الصحية منذ البداية، وحصل شوية مشاكل ولما رجع في الإسكندرية كان فيه فنانين متابعين حالته، إنما هذه المزايدات غير مقبولة".

وتابع " على عيني إني أقول إحنا عملنا لفلان أو لفلان، ولكن إحقاقًا للحق الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم كانتا أول فنانتين يتحركن للمساعدة في علاجه، والنقابة بتقدم أكبر مشروع علاج في مصر مقارنة بأي نقابات أخرى"

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