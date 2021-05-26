المسلماني: مصر لم تدخل في غزة لوقف إطلاق النار فقط بل لإعادة الإعمار (فيديو)

قال الكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، إن مصر لم تدخل في غزة لوقف إطلاق النار فقط بل لإعادة إعمار المسار الاقتصادي.





وأضاف "المسلماني" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "الجهد المصري في وقف إطلاق النار والذي بدأ بهذه التهدئة ثم الهدنة ثم الأمل ببناء دولة فلسطينية".





وتابع: "إذا قارنا عدد سكان غزة بعدد سكان الولايات المتحدة بالنسبة والتناسب نجد أن عدد الذين استشهدوا نصف مليون قتيل، عدد الذين شردوا وصل إلى 12 مليون مشرد بالنسبة والتناسب".





واستطرد: "الجهود المصرية التي كللت بالنجاح لعمل مفزع ومخيف ومروع وضحايا، نستطيع أن نجزم أن كل بيت تألم بشهيد أو مصاب أو بهدم منزله، ومصر تعمل حاليًا على ثلاث مسارات".





واستكمل حديثه: "المسار الأول العاجل هو وقف إطلاق النار ونجحت فيه مصر، ثم المسار الثاني لما بعد وقف إطلاق النار ومصر أخذت المبادرة الأولى في إعادة الاعمار".



