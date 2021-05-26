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المسلماني: مصر لم تدخل في غزة لوقف إطلاق النار فقط بل لإعادة الإعمار (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:04 ص
أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، إن مصر لم تدخل في غزة لوقف إطلاق النار فقط بل لإعادة إعمار المسار الاقتصادي.

وأضاف "المسلماني" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "الجهد المصري في وقف إطلاق النار والذي بدأ بهذه التهدئة ثم الهدنة ثم الأمل ببناء دولة فلسطينية".

وتابع: "إذا قارنا عدد سكان غزة بعدد سكان الولايات المتحدة بالنسبة والتناسب نجد أن عدد الذين استشهدوا نصف مليون قتيل، عدد الذين شردوا وصل إلى 12 مليون مشرد بالنسبة والتناسب".

واستطرد: "الجهود المصرية التي كللت بالنجاح لعمل مفزع ومخيف ومروع وضحايا، نستطيع أن نجزم أن كل بيت تألم بشهيد أو مصاب أو بهدم منزله، ومصر تعمل حاليًا على ثلاث مسارات".

واستكمل حديثه: "المسار الأول العاجل هو وقف إطلاق النار ونجحت فيه مصر، ثم المسار الثاني لما بعد وقف إطلاق النار ومصر أخذت المبادرة الأولى في إعادة الاعمار".

وأوضح: "المسار الثالث وهو الأهم هو ما تحدث به الرئيس السيسي عن إقامة دولة فلسطينية لأنه ليس من المعقول أن تكون حرب غزة الرابعة في أربع سنوات وتكون نتيجتها الهدم والخراب والتدمير، فمصر تخطط لأن تكون هذه الحرب هي الأخيرة".

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غزة بوابة الفجر الفجر إعادة الاعمار

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