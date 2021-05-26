نائب محافظ القاهرة يتابع سير العمل وتوافر لقاح كورونا في مستشفى شبرا العام

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نائب محافظ القاهرة يتابع سير العمل وتوافر لقاح كورونا في مستشفى شبرا العام
الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:46 ص
إسماعيل منطاوي
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تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، سير العمل بمستشفى "شبرا العام"، جاء ذلك خلال جولة تفقدية له اليوم الثلاثاء، بنطاق حي شبرا، رافقه محمد عبدالوهاب، رئيس حي شبرا، وعدد من التنفيذيين بالحي.
كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين، وحرص على الاستماع للمترددين لتلقي لقاح فيروس كورونا والعلاج بالمستشفى، محذرًا من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
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