نائب محافظ القاهرة يتابع سير العمل وتوافر لقاح كورونا في مستشفى شبرا العام

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، سير العمل بمستشفى "شبرا العام"، جاء ذلك خلال جولة تفقدية له اليوم الثلاثاء، بنطاق حي شبرا، رافقه محمد عبدالوهاب، رئيس حي شبرا، وعدد من التنفيذيين بالحي.





كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين، وحرص على الاستماع للمترددين لتلقي لقاح فيروس كورونا والعلاج بالمستشفى، محذرًا من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.