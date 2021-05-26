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صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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فتح مسئولو نادي بيراميدز باب المفاوضات مع مدرب جديد من أجل قيادة الفريق خلفا لرودالفو اروبارارينا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 


وكشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة دخول إدارة النادي في مفاوضات مع مدرب مصري جديد، من أجل تولي مهمة الفريق الأول لكرة القدم، خلافة رودالفو اروبارارينا خلال الفترة المقبلة.


وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي": دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على ماهر خلافا لرودالفو اروبارارينا مدرب الفريق الحالي، وذالك نظرا لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة".


وأضاف المصدر:" على ماهر دخل حسابات بيراميدز بعد الأداء الجيد الذي يقدمه فريق المصري في الفترة الأخيرة، وهو الذي رحب به على ماهر، لكنه اشترط موافقه المصري البورسعيدي.


وفي تصريحات سابقة أشار مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أن رودالفو اروبارارينا سيرحل عقب خسارة أي مباراة مقبلة مع الفريق سواء كانت محلية أو إفريقية.


وظهرت بصمة علي ماهر مع المصري هذا الموسم وكان ندا قوية للأهلي والزمالك في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري.

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