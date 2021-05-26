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طفلة بولاق: تعرضت للاعتداء الجنسي مقابل "تذاكر البودرة" لوالدي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة المتهمة بإشعال النيران في والدها أثناء نومه بمنطقه صفط اللبن، بحي بولاق الدكرور، وقالت أن والدها كان دائم تعاطي المواد المخدرة "مدمن مخدرات"، كان يجبرها على إعطائه " حقن المخدرات".

وأضافت الطفلة خلال التحقيقات، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من 3 أشخاص مقابل "تذاكر البودرة"، لوالدها موضحة أن خطيبها أيضًا، مارس معها الجنس عدة مرات قبل ذلك.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات الجريمة، إذ تبين أن الطفلة تدعى "منة.ك.س"، عمرها 13 سنة، والديها منفصلين منذ عدة سنوات، وكانت تقيم هي وشقيقتها رفقة والدتهما، وبعد فترة ليست طويلة، أقام الأب دعوى لضم حضانة طفلته " المتهمة".

وبينت التحريات أن الطفلة انتقلت للإقامة رفقة والدها بعد صدور الحكم لصالحه، فيما أقامت شقيقتها رفقة والدتها بعد زواجها وإنجابها أطفال آخرين.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغًا بالعثور على جثة رجل مشتعل بها النيران داخل شقته بمنطقة صفط اللبن نطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة قاطن الشقة محترقة.

معاينة الرائد أحمد يحيي والنقيب أحمد عبد الكريم معاوني مباحث القسم، وسماع أقوال شهود العيان أشارت إلى مغادرة ابنة المتوفي مسكنها في وقت مزامن لوقت الجريمة.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة من تحديد مكانها والقبض عليها، وخطيبها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12217 جنح قسم شرطة بولاق الدكرور لسنة 2021، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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