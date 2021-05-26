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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره فياريال الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021.

تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي على حساب روما، رغم الهزيمة بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب، لكنه فاز ذهابًا بنتيجة 6-2، ليتأهل بنتيجة 8-5 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما وصل فريق فياريال إلى الدور النهائي، بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في الذهاب والتعادل سلبيًا دون أهداف في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 26 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة دانسك البولندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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