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مصطفى الفقي: السيسي لا يؤمن بالكراهية ولا يعادي أحد (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:26 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن مصر شريك يدافع عن ثوابت يؤمن بها وليس عن مصالح شخصية، متابعًا: "مصر يمكن أن يحدث خلاف بينها وبين حماس ولكنها لا تتعامل مع الحركة كند".

وأكد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر ليست دولة عادية في المنطقة، وإنما دولة مؤثرة ولديها تاريخ طويل في التعامل مع الأزمات، الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤمن بالكراهية ولا يعادي أحد.

وأضاف أنه لم يكن هدف مصر في مساندة فلسطين بالأحداث الأخيرة الحصول على منفعة في قضية سد النهضة، والقاهرة هي الشريك الشريف للنضال الفلسطيني، وهي الدولة الوحيدة التي لم تعتدي على فلسطين طوال تاريخها.

وكشف عن أنه يعتقد أنه سيولد مشروع سلام بعد الأحداث الأخيرة في غزة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني لم تنقطع، وأن الرئيس السيسي رجل صادق ولا يتدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، لافتًا إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت مصداقية مصر، وأن مصر تسعى إلى تحسين الحياة في غزة.

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