مصطفى الفقي: السيسي لا يؤمن بالكراهية ولا يعادي أحد (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن مصر شريك يدافع عن ثوابت يؤمن بها وليس عن مصالح شخصية، متابعًا: "مصر يمكن أن يحدث خلاف بينها وبين حماس ولكنها لا تتعامل مع الحركة كند".





وأكد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر ليست دولة عادية في المنطقة، وإنما دولة مؤثرة ولديها تاريخ طويل في التعامل مع الأزمات، الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤمن بالكراهية ولا يعادي أحد.





وأضاف أنه لم يكن هدف مصر في مساندة فلسطين بالأحداث الأخيرة الحصول على منفعة في قضية سد النهضة، والقاهرة هي الشريك الشريف للنضال الفلسطيني، وهي الدولة الوحيدة التي لم تعتدي على فلسطين طوال تاريخها.



