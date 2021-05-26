دلال عبد العزيز أول المتبرعين لشريف دسوقي بعد بتر قدمه

أوضح الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" للإعلامي محمد شردي المذاع على فضائية "الحياة": " أن من قال إنه دفع لشريف الدسوقي مليم واحد يطلع يقول ويواجهنا فكافة نفقات تكاليف علاج الفنان تحملتها النقابة".





وتابع "وهناك فنانين دفعوا أموالا لصندوق النقابة كدعم لعلاج الفنان، ونرفض المزايدة على دور النقابة".





وأشار أن الفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم كانا أول من تبرعتا للفنان شريف الدسوقي".



وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى قد وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مبادرتها الوطنية بالتكفل بعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية.



وجاء في البيان: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية.





وكانت قد كشفت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خبر بتر ساق الفنان شريف دسوقي، حيث كتبت: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني أدم يفوق من البنج؛ يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف، ويقوي قلبك، ويتم شفاك على خير".







