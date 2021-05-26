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قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"
الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:45 ص
غدير أحمد
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أغلقت لجنت التخطيط بالنادى الأهلى ملف التعاقد مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن اللاعب عرض نفسه على جهاز الكرة بالمارد الأحمر فى أكثر من مناسبة سواء من خلال والده أو من خلال وكيل أعماله ولكن الأهلى رفض ضم اللاعب.
ورفض مسؤولي النادي الأهلي فكرة التعاقد مع زيزو بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع فريقه ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعل هناك صعوبة كبيرة حال التحرك والتفكير فى التعاقد معه في الوقت الحال.
وجاء أسم أحمد سيد زيزو من ضمن الأسماء التى طلب الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، التعاقد معها فى وقت سابق من أجل توفير بديل قوى للاعب حسين الشحات.
وطلب أحمد سيد زيزو تعديل عقده والتصعيد للفئة الأولى بالفريق التي تحصل على قيمة مالية مقابل من 17 لـ 20 مليون جنيه سنويًا من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، وفي حال رفض إدارة القلعة البيضاء شرط زيزو سيرفض اللاعب التجديد وسيرحل في يناير القادم.
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