قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

أغلقت لجنت التخطيط بالنادى الأهلى ملف التعاقد مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن اللاعب عرض نفسه على جهاز الكرة بالمارد الأحمر فى أكثر من مناسبة سواء من خلال والده أو من خلال وكيل أعماله ولكن الأهلى رفض ضم اللاعب.





ورفض مسؤولي النادي الأهلي فكرة التعاقد مع زيزو بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع فريقه ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعل هناك صعوبة كبيرة حال التحرك والتفكير فى التعاقد معه في الوقت الحال.





وجاء أسم أحمد سيد زيزو من ضمن الأسماء التى طلب الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، التعاقد معها فى وقت سابق من أجل توفير بديل قوى للاعب حسين الشحات.





وطلب أحمد سيد زيزو تعديل عقده والتصعيد للفئة الأولى بالفريق التي تحصل على قيمة مالية مقابل من 17 لـ 20 مليون جنيه سنويًا من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، وفي حال رفض إدارة القلعة البيضاء شرط زيزو سيرفض اللاعب التجديد وسيرحل في يناير القادم.



