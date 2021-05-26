مصطفى الفقي: الإثيوبيون يحاولون دق إسفين بين مصر والسودان (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن إثيوبيا دولة إفريقية فقيرة للغاية، ومواردها محدودة للغاية، منوهًا بأن مصر لديها قدرة على ضبط النفس والصبر.





وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "النيل يجري وسوف يجري، ومصر لديها قدرات معينة ستستخدمها في فترة معينة".



