Advertisements
مصطفى الفقي: الإثيوبيون يحاولون دق إسفين بين مصر والسودان (فيديو)
الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:54 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن إثيوبيا دولة إفريقية فقيرة للغاية، ومواردها محدودة للغاية، منوهًا بأن مصر لديها قدرة على ضبط النفس والصبر.
وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "النيل يجري وسوف يجري، ومصر لديها قدرات معينة ستستخدمها في فترة معينة".
وأضاف المحلل السياسي أنه قد لا تتحقق الشروط الفنية لأمان سد النهضة بعد تشغيله، متابعًا: "الإثيوبيين يحاولون "دق إسفين" بين مصر والسودان".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements