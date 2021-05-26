حقيقة وجود بؤرة لأنفلونزا الطيور في المنوفية (فيديو)

قال الدكتور علاء عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حقيقة وجود بؤرة لأنفلونزا الطوير في المنوفية، قائلًا: "هناك مربي للنعام الإفريقي بالمحافظة، بدأت تموت منه الطيور، فتحدث بأن النعام مصاب بإنفلونزا الطيور".





وتابع "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن المديرية قامت بمسح شامل للمزعة، وللمنطقة المجاورة، وأخذت عينات من المنازل المفاجئة، وتأكدت المديرية بان العينات سلبية.



