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حقيقة وجود بؤرة لأنفلونزا الطيور في المنوفية (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور علاء عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حقيقة وجود بؤرة لأنفلونزا الطوير في المنوفية، قائلًا: "هناك مربي للنعام الإفريقي بالمحافظة، بدأت تموت منه الطيور، فتحدث بأن النعام مصاب بإنفلونزا الطيور".

وتابع "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن المديرية قامت بمسح شامل للمزعة، وللمنطقة المجاورة، وأخذت عينات من المنازل المفاجئة، وتأكدت المديرية بان العينات سلبية.

ولفت إلى أن تربية الطوير امر مسرح به في القرى، والأمور مستقرة، ولا توجد أي مشكلة بإذن الله، مضيفًا أن البعض في القرى يقوم بتربية النعام بصورة مماثلة للفرخ البيضاء، وهي مجدية اقتصادية، وجميع القرى بها إشراف طبي.

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