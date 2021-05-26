الأرصاد تنشر تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظواهر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 26 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا



- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.



- طقس حار على جنوب سيناء.



- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



