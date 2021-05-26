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تطورات صفقة فينالدوم مع برشلونة
الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:09 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات متعلقة بشأن مستقبل الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم فريق ليفربول، والذي سيرحل يونيو المقبل عقب انتهاء عقده في آنفيلد.
وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم فينالدوم صاحب ال30 عامًا، بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، جاء على رأسهم برشلونة، في ظل تواجد مواطنه ومدربه السابق في منتخب هولندا رونالد كومان.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن وكلاء فينالدوم تواجدوا في برشلونة الأسبوع السابق، واجتمعوا بإدارة الفريق للتفاوض بشأن توقيعه والانضمام لقلعة كامب نو الصيف المقبل".
وتابعت:" ويستمعون وكلاء فينالدوم بكافة العروض المقدمة للنجم الهولندي، من أجل الاستقرار على أفضلها عرض يناسب اللاعب خلال الفترة المقبلة".
وأضافت:"ويواجه برشلونة منافسة قوية من جانب بايرن ميونخ الإلماني وناديين في البريميرليج للحصول على خدمات فينالدوم".
وحاول مسؤولي الفريق الكاتلوني ضم فينالدو الصيف الماضي، إلا أن ليفربول غالى في مطالبه المادية، وهو ما أفسد الصفقة.
وفي الوقت الحالي توقف مسؤولي برشلونة عن المحاولة، والذي يعطي الأولوية للتوقيع مع لاعب أصغر سنًا، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل ارتفاع تكلفة اللاعبين مقارنة بالأزمة الاقتصادية.
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