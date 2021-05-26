تطورات صفقة فينالدوم مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات متعلقة بشأن مستقبل الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم فريق ليفربول، والذي سيرحل يونيو المقبل عقب انتهاء عقده في آنفيلد.





وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم فينالدوم صاحب ال30 عامًا، بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، جاء على رأسهم برشلونة، في ظل تواجد مواطنه ومدربه السابق في منتخب هولندا رونالد كومان.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن وكلاء فينالدوم تواجدوا في برشلونة الأسبوع السابق، واجتمعوا بإدارة الفريق للتفاوض بشأن توقيعه والانضمام لقلعة كامب نو الصيف المقبل".





وتابعت:" ويستمعون وكلاء فينالدوم بكافة العروض المقدمة للنجم الهولندي، من أجل الاستقرار على أفضلها عرض يناسب اللاعب خلال الفترة المقبلة".





وأضافت:"ويواجه برشلونة منافسة قوية من جانب بايرن ميونخ الإلماني وناديين في البريميرليج للحصول على خدمات فينالدوم".





وحاول مسؤولي الفريق الكاتلوني ضم فينالدو الصيف الماضي، إلا أن ليفربول غالى في مطالبه المادية، وهو ما أفسد الصفقة.





وفي الوقت الحالي توقف مسؤولي برشلونة عن المحاولة، والذي يعطي الأولوية للتوقيع مع لاعب أصغر سنًا، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل ارتفاع تكلفة اللاعبين مقارنة بالأزمة الاقتصادية.



