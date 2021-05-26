رضا شحاتة: نتمنى عودة والتر بواليا.. ونفاوض الزمالك لشراء عمر السعيد

تحدث رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن سعادته بالفوز في لقاء الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأكد رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "كنت بلعب على الـ3 نقاط في لقاء اليوم وليس التعادل وكان يجب الفوز من أجل تحسين الموقف في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز".





وعن تراجع نتائج الجونة في الفترة الماضية: "هناك متغيرات والأبرز هو إصابة 3 لاعبين في مركز الدفاع ولكن بدأنا في استعادة بعض عناصر القوة والعناصر الأساسية في صفوف الفريق".





وعن حقيقة عودة والتر بواليا، مهاجم الأهلي، إلى الجونة، علق: "أتمنى عودة والتر بواليا إلى الجونة من جديد، والأهلي استخدم والتر بواليا بشكل خاطئ وكان في استعجال بالدفع بخدمات والتر بواليا في الأهلي والضغوط تزداد عليه وهيكون إضافة لنادي الجونة".





وأضاف: "رفضت رحيل والتر بواليا في البداية ولكن اللاعب هو من أصر على الانتقال إلى الأهلي لذلك وافقت على رحيله احترامًا لرغبة اللاعب".





وأتم: "عمر السعيد لاعب مؤثر في الجونة وسنفاوض الزمالك من أجل شراء اللاعب فهو أحد أبرز اللاعبين".





وعن موقف سيرجي أكا: "لقد وقعنا مع اللاعب لمدة سنة، ونحاول تجديد عقده ولكن هو يماطل بسبب امتلاكه بعض العروض، وأي لاعب مش عاوز يكمل في الجونة مش هنضغط عليه".





وتطرق رضا شحاتة عن مباراة الجونة القادمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل: "بعد الفوز في لقاء اليوم طالبت اللاعبين بغلق ملف لقاء الاتحاد وفتح ملف الزمالك والتركيز وطالبت اللاعبين بحصد نقاط المباراة الثلاثة وهذا هو طموحنا".



