هل علمت دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم؟.. تعرف على التفاصيل





وأضاف خلال البرنامج أنه ظروفها الصحية تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم، وهي مازالت في العناية المركز، متابعًأ: "احنا مضطرين نخبي عليها لغاية دلوقتي لدرجة أننا بنمثل عليها خوفًا على حياتها وصحتها".





وتابع: "فصلنا عنها التلفزيون وأخذنا منها التليفونات، ومحدش بيسيبها طوال 24 ساعة، محدش فينا بيلبس أسود، وكل شوية ندعي الابتسامات المستمرة، ومش مهم هنتعدي ولا لأ، المهم تبقى بخير، لكن احساسنا الشخصي أنها حاسة وشعرت بفقدان سمير غانم".





وكان قد توفي النجم الراحل سمير غانم، الخميس الماضي بعد مرضه الشديد بسبب أعراض ما بعد فيروس كورونا وحضر جنازته عدد كبير من نجوم الفن.





أكد الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "DMC"، إنه انتشرت شائعة غير صحيحة نهائيا، حول حضور الفنانة دلال عبدالعزيز جنازة زوجها سمير غانم، مؤكدًا أنها لم تحضر الجنازة ولم تعلم بخبر الوفاة حتى الآن.