Advertisements

"مختار رمضان": 2% نسبة الإدمان بين موظفي الدولة (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال مختار رمضان، المشرف القانوني على وحدة الكشف لصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يقوم بحملات في كافة محافظة الجمهورية على كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذه الحملات تتم بشكل مفاجئ، وخضع حتى الآن 350 ألف موظف للكشف، ونسبة الإدمان ما بينهم تصل لـ2%.

وتابع "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن قانون فصل متعاطي المخدرات صدر منذ أيام قليلة، وهذا من شأنه أن يساعد على تقليل نسبة التعاطي إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسعى لخلق بيئة عمل خالية من التعاطي، خاصة في المناطق الحيوية في الدولة.

وأشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر خدمة العلاج بالمجان وفي سرية تامة، لأي مواطن يتقدم للعلاج من الإدمان، مشيرًا إلى أن معدل الطلب على العلاج من الإدمان تضاعف 3 مرات منذ بداية حملات الكشف على الموظفين.

ولفت إلى أن مخدر الحشيش هو الأعلى في التعاطي يليه الترامادول، ويأتي الهيروين في المركز الثالث بين موظفي الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فصل المتعاطى بوابة الفجر الفجر الإدمان

أخبار تهمك

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

رد عاجل من وزير التعليم على تصريحات "شاومينج" بشأن تسريب الامتحانات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رامي رضوان يكشف سرًا لا يعلمه أحد عن سمير غانم بعد وفاته (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 5 ساعات

الشكل المتوقع لقرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ أقل من ساعتين

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 20 ساعة

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

صندوق مكافحة الإدمان :"الترامادول رقم واحد في نسب التعاطي بمصر"

"مكافحة الإدمان": هناك تعليمات صدرت من مجلس الوزراء بالكشف على 500 ألف موظف

"مكافحة وعلاج الإدمان" تفحص 300 ألف موظف حكومى شهريا

"مكافحة الإدمان": توقيع الكشف على 35 ألف موظف خلال شهر

مكافحة الإدمان: وجدنا 2040 موظفا حكوميا متعاطيا للمخدرات.. وهذا ما يحدث معهم

صندوق مكافحة الإدمان: 65.5% نسبة تعاطي الترامادول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

12:00 ص

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»