"مختار رمضان": 2% نسبة الإدمان بين موظفي الدولة (فيديو)

قال مختار رمضان، المشرف القانوني على وحدة الكشف لصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يقوم بحملات في كافة محافظة الجمهورية على كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذه الحملات تتم بشكل مفاجئ، وخضع حتى الآن 350 ألف موظف للكشف، ونسبة الإدمان ما بينهم تصل لـ2%.





وتابع "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن قانون فصل متعاطي المخدرات صدر منذ أيام قليلة، وهذا من شأنه أن يساعد على تقليل نسبة التعاطي إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسعى لخلق بيئة عمل خالية من التعاطي، خاصة في المناطق الحيوية في الدولة.





وأشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر خدمة العلاج بالمجان وفي سرية تامة، لأي مواطن يتقدم للعلاج من الإدمان، مشيرًا إلى أن معدل الطلب على العلاج من الإدمان تضاعف 3 مرات منذ بداية حملات الكشف على الموظفين.



