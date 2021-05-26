سارة نخلة تعلن ساخرة توقفها عن ارتداء الملابس السوداء.. فما السر؟! (صورة)

وكتبت نخلة: "سأتوقف عن ارتداء الاسود عندما يصنعون لون أغمق".

ولاقت عبارات الفنانة تفاعلًا من قبل الجمهور الذي رد قائلًا: " الأسود ملك الألوان.. وأنتي ملكة الأناقة"، "So beautiful!" وغيرها من التعليقات الإيجابية".

يذكر، أن سارة نخل شاركت في موسم رمضان 2021 في مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.





وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.



