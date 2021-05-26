Advertisements

رامي رضوان يكشف سرًا لا يعلمه أحد عن سمير غانم بعد وفاته (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
)

تحدث الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء dmc عن تكفل الفنان الراحل سمير غانم بعدد من الأسر الفقيرة وعدد من الأيتام وأنه له رصيد كبير من حب الجمهور وطالب الجمهور بالدعاء له دائما.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

وكانت آخر أعماله بطولة مسرحية "لما الزهر يلعب" مع إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، وأغانى إسلام عفيفى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقى: محمود صادق، واستعراض أحمد يونس، وملابس هالة الزهوى، وإخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

وجسد الفنان الكوميدى الراحل سمير غانم  فى مسرحيته شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما يلعب "الزهر معه" ينسى زوجته  الفنانة "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.
https://fb.watch/5Jg4YHUHRQ/

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات صفقة فينالدوم مع برشلونة

منذ ساعة

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رامي رضوان يكشف سرًا لا يعلمه أحد عن سمير غانم بعد وفاته (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على نتيجة المسحة الأخيرة لدلال عبد العزيز

منذ ثلث ساعة

"كانت بتشوف أفلام أجنبي".. تفاصيل مثيرة في واقعة حرق فتاة لوالدها ببولاق الدكرور

منذ 39 دقيقة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مفاجئة تقترب من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

12:00 ص

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

12:45 ص

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

12:21 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»