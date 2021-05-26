رامي رضوان يكشف سرًا لا يعلمه أحد عن سمير غانم بعد وفاته (فيديو)

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تحدث الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء dmc عن تكفل الفنان الراحل سمير غانم بعدد من الأسر الفقيرة وعدد من الأيتام وأنه له رصيد كبير من حب الجمهور وطالب الجمهور بالدعاء له دائما.



يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.



وكانت آخر أعماله بطولة مسرحية "لما الزهر يلعب" مع إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، وأغانى إسلام عفيفى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقى: محمود صادق، واستعراض أحمد يونس، وملابس هالة الزهوى، وإخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.



وجسد الفنان الكوميدى الراحل سمير غانم فى مسرحيته شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما يلعب "الزهر معه" ينسى زوجته الفنانة "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

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