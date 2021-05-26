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توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:27 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،: "نجحنا في أداء الطلاب للامتحانات على مدار عام ونصف بالرغم من تحديات كورونا، وحققنا الهدف من الامتحانات التجريبية بنسبة عالية".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الامتحان التجريبي الأول كان لقياس كفاءة الشبكات، موضحًا أنهم عالجوا الأشياء التي وجدوا قصورًا فيها.

وتابع أن الامتحان التجريبي الثاني كان من أجل خوادم المدارس، لافتًا إلى أن الامتحان النهائي لن يستخدم السحابة الإلكترونية أو الشرائح لأسباب فنية، متابعًا: "مش هيبقى فيه حاجة اسمها سيستم بيقع في امتحانات الثانوية العامة"، مضيفًا: "نفكر في جميع المشاكل التي قد تواجهنا ويكون لكل مشكلة بديل".

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،: "استهدفنا تقديم نموذج للامتحانات للطلاب وإعطاء لمحة لهم من خلال الامتحانات التجريبية".

وأوضح أن الامتحان التجريبي ليس له أي علاقة بامتحان نهاية العام، وليس مقياسًا له، وإنما هو عبارة عن نموذج استرشادي، مؤكدًا أن الوقت سيكون متوافقًا مع الأسئلة في امتحانات نهاية العام، مشيرًا إإلى أنه سيتم نشر جميع نماذج الامتحانات التجريبية على موقع الوزرارة يوم السبت المقبل.

وذكر وزير التعليم، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية للمدارس الخاصة والحكومية والدولية ستكون في المنازل.

وأعلن عن اجتماع مع وزارة التعليم العالي الأسبوع المقبل لبحث أمور التنسيق، متابعًا: "جاهزون تأمين الامتحانات من أي مشاكل سواء انقطاع الكهرباء أو شبكات الإنترنت".

ورد وزير التعليم على تصريح "شاومينج" الذي قال فيه: "الامتحان هيبقى عندنا"، قائلًا: "الميه تكدب الغطاس".

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