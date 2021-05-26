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رامي رضوان يبرر ظهوره بملابس ملونة بعد وفاة حماه الفنان سمير غانم

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ظهر الإعلامي رامي رضوان، أمس الثلاثاء، بعد غياب حوالى أسبوع عن برنامجه الذي يقدمه «مساء dmc» بعد وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، بملابس فاتحة اللون، حيث ارتدى جاكيت رمادي فاتح ورابطة عنق خضراء اللون.

وكشف رامي رضوان خلال الحلقة سبب عدم ارتدائه اللون الأسود، قائلًا: "أنا مش لابس أسود لأنه مكنش بيحب الحزن، وكان من أكثر الناس التي كانت تحب البهجة ونشرها دائمًا".

وتابع: «أنا لا أستغل مساحتي الإعلامية للتحدث عن أهلي وحياتي الشخصية، لكن أتحدث عن نجوم الجمهور يحبونهم»،

وأشار إلى أن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنان إيمي سمير غانم ليست لديهما فرصة للحزن على رحيل والدهما لتواجدهما بجانب والدتهما التي لا تستطيعان إخبارها برحيل حبيب عمرها، وعدم ارتدائهما الأسود أمامها.


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