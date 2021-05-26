الصحة العالمية: ليس لدينا أمل في ظهور علاج لكورونا في المستقبل القريب







ولفت "هوتن"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه من الصعب الحكم على انتقال فيروس كورونا المتحور بالهند إلى منطقة الشرق الأوسط..



وذكر أن جميع بروتوكولات علاج كورونا في العديد من الدول نجحت في إنقاذ وشفاء الكثير من المصابين بالفيروس، متابعًا: "حتى الآن لا يوجد لدينا أمل في ظهور علاج لفيروس كورونا في المستقبل القريب".



وأوضح أن الهدف من التطعيم بلقاح كورونا تقليل أعداد الوفيات بالفيروس وخفض عدد المصابين المحتاجين لدخول مستشفيات، منوهًا بأنه ليس من اختصاص منظمة الصحة العالمية التدخل في توزيع لقاح كرونا للدول بطريقة عادلة، ولكن تعمل على المساعدة.



أكد الدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، أن هناك تحسن في أعداد المصابين بفيروس كورونا بإقليم شرق المتوسط.