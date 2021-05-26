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تعرف على نتيجة المسحة الأخيرة لدلال عبد العزيز

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلن الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه المذاع علي "Dmc" عن تفاصيل نتيجة المسحة الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز، وانها سلبية ولكنها تعاني من الخطر الأشد وهو تأثير فيروس كورونا علي أعضاء الجسم حتي بعد سلبية المسحة.

وكشف كواليس عدم أخبارها حتي الآن بخبر وفاة الفنان الراحل سمير غانم والذي يعتبر قصة حب لها تاريخ كبير.

وأضاف أنه ظروفها الصحية تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم، وهي مازالت في العناية المركز، متابعًأ: "احنا مضطرين نخبي عليها لغاية دلوقتي لدرجة أننا بنمثل عليها خوفًا على حياتها وصحتها".

وتابع: "فصلنا عنها التلفزيون وأخذنا منها التليفونات، ومحدش بيسيبها طوال 24 ساعة، محدش فينا بيلبس أسود، وكل شوية ندعي الابتسامات المستمرة، ومش مهم هنتعدي ولا لأ، المهم تبقى بخير، لكن احساسنا الشخصي أنها حاسة وشعرت بفقدان سمير غانم".

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