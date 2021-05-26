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تعرف على الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تخضع الفنانة دلال عبد العزيز، حاليا العلاج في العناية المركزة بالمستشفي ولكنها مازالت تحتاج لدعوات  محبيها نظرا لعدم استقرار حالتها.

واعلنت مصادر طبية، ان دلال عبد العزيز، تعاني من التليف الرئوي، وتوضع على أجهزة التنفس الصناعي حيث تبدو حالتها بدون أجهزة التنفس غير مستقرة تمامًا.

كما تعاني دلال عبد العزيز، من ضيق التنفس بسبب نقص نسبة الأكسجين في الدم التي تتراوح ما بين 75 إلى 85 وهي نسبة قليلة.

يذكر أن سمير غانم  زوجها رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

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