"كانت بتشوف أفلام أجنبي".. تفاصيل مثيرة في واقعة حرق فتاة لوالدها ببولاق الدكرور

كشفت التحقيقات في واقعة حرق شخص على يد ابنته، من العمر ١٣ عامًا، بعد تعديه عليها جنسيها، أن الأفلام الأجنبي كانت سببا في معرفة الفتاة للقتل بهذه الطريقة.





وأوضحت، أن الفكرة خطرت للفتاة من خلال أحد الأفلام الأجنبية انتقاما منه لأنه يعتدي عليها جنسيا، وسكبت عليه الغاز وأشعلت النيران فيه.



