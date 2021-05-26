قبل مواجهة نهضة بركان.. رسالة نارية من موسيماني لمدافعي الأهلي

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد نظيره نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي، والتي ستقام في العاصمة القطرية "الدوحة".





ويأمل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في مواصلة نجاحاته مع الفريق الأحمر وقيادة الفريق نحو التتويج بلقب بطولة السوبر الأفريقي والغائبة عن خزائن بطولات القلعة الحمراء منذ 7 سنوات تقريبًا.





ومن جانبه حذر "موسيماني" مدافعيه من خطورة الثلاثي الهجومي لفريق نهضة بركان المغربي خلال مباراة السوبر الإفريقي وهم، محسن ياجور وزكريا حدراف، وحمدي لعشير، خاصة أنهم يجيدون اللعب على الهجمات المرتدة.





وحرص موسيماني على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق نهضة بركان للوقوف على نقاط القوة والضعف؛ وحذر مدافعيه من خطورة، حيث ينوي المدرب الجنوب إفريقي مفاجأة الفريق المغربي ببعض الجمل التكتيكية والخططية خلال المباراة بناءا على ملاحظاته بعد مشاهدة المباريات.





وتنطلق مباراة الأهلي ونهضة بركان في تمام السادسة مساءا على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.



