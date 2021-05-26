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رعب في برشلونة.. ميسي يطير إلى الكوبا بدون تمديد عقده

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم فريق برشلونة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع البارسا.

ولم يصل مسؤولي فريق برشلونة لإتفاق مع ميسي حول مسألة تجديد عقده، مع وجود أنباء برغبة ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في ضمه.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي سافر إلى الأرجنتين ، للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا، دون أي يقرر مستقبله مع الفريق الكاتالوني حتي الآن".

وتابعت:"مسؤولي برشلونة متفائلون من مسألة تجديد قرار النجم الأرجنتيني بالبقاء كقائد للفريق الكاتالوني في الموسم الجديد".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن ميسي سينتهي عقده مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، ولم يقرر وجهته في الموسم الجديد حتى الآن.

والجدير بالذكر أن برشلونة يرغب في استمرار ميسي لمدة موسمين آخرين، وهناك تفاؤل كبير بشأن قدرتهم على ذلك.

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