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رعب في برشلونة.. ميسي يطير إلى الكوبا بدون تمديد عقده
الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:36 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم فريق برشلونة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع البارسا.
ولم يصل مسؤولي فريق برشلونة لإتفاق مع ميسي حول مسألة تجديد عقده، مع وجود أنباء برغبة ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في ضمه.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي سافر إلى الأرجنتين ، للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا، دون أي يقرر مستقبله مع الفريق الكاتالوني حتي الآن".
وتابعت:"مسؤولي برشلونة متفائلون من مسألة تجديد قرار النجم الأرجنتيني بالبقاء كقائد للفريق الكاتالوني في الموسم الجديد".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن ميسي سينتهي عقده مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، ولم يقرر وجهته في الموسم الجديد حتى الآن.
والجدير بالذكر أن برشلونة يرغب في استمرار ميسي لمدة موسمين آخرين، وهناك تفاؤل كبير بشأن قدرتهم على ذلك.
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