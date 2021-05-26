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أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
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في أول تعليق رسمي من إثيوبيا، على المناورة العسكرية بين القوات المصرية والسودانية، "حماة النيل"، المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن إجراء المناورات من حق البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إنهم يتابعون كل التطورات الأخيرة، ومن حق الدولتين إجراء تدريبات عسكرية.

وأضاف "مفتي"، أنهم لديهم قوات مسلحة إثيوبية قوية وتستطيع حفظ أمن البلاد.

وفي وقت سابق، وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذى يأتى إستمرارًا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ونسور النيل -2).

من جانبه رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدًا أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

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