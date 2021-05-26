أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

سادت حالة من الغضب الشديد بين الآلاف من الطلاب، بعد قرار ترقية الدكتور "محمود م.أ"، إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بسبب مواقفه السابقة معهم أثناء دراستهم بالكلية، وذلك على حد تعبيرهم.





أول رد فعل من الأستاذ الجامعي

وفي أول رد فعل من الأستاذ الجامعي، حيث كتب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا لو باخد للطلبة غياب وأروحهم بدري وأتغاضى عن ريبورت المعمل.. واللي يجي متأخر بعدها ساعة أدخله وأديله درجات زيه زي اللي واقف بيشتغل في المعمل وتعب کنت خدت مليون لاف".





البداية من خلال منشور تم وضعه في الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يهنئ فيه عميد الكلية ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، الدكتور "محمود. م. أ" بقرار ترقيته إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء.





منشور أثار تفاعل كبير

المنشور الذي تم نشره قبل ساعات، وصل فيه عدد التفاعل لأكثر من 41 الف تعليق و145 ألف أغضبني من قبل الطلبة كتعبير منهم على رفضهم بقرار ترقية الأستاذ الجامعي الذي كانت له مواقف غير جيدة سردوها في تعليقاتهم، ومطالبين بالعدول عن هذا القرار الذي تم اتخاذه.





هذا وقامت الصفحة بغلق التعليقات المنشور بعد تزايد أعداد الغاضبين من قرار ترقية الأستاذ الجامعي، فيما ترددت أنباء عن اجتماع غدًا لإدارة الكلية لبحث ما حدث وأدى إلى حالة الغضب الشديدة بين الطلاب.





جامعة الإسكندرية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن تبدأ جامعة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2020 – 2021، أول شهر يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





واطمأن رئيس الوزراء على استعداد الجامعات والمعاهد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 20202021، حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، كما تم وضع خطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم كامل على جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات؛ لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، وكذلك منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، والزام الجميع بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب وقياس درجات الحرارة للجميع قبل الدخول للحرم الجامعي.



