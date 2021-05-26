مروة الأزلي لـ"الفجر الفني": سعيدة بتجربتي في"بنت السلطان".. استعنت بطبيب نفسي لتجسيد دوري بـ"حرب أهلية".. مشاركتي في "نسل الأغراب" خطوة مهمة في مسيرتي الفنية

* سعيدة بتجربتي في "بنت السلطان" وروجينا من أحب النجمات لقلبي وباسم سمره نجم كبير وموهوب



* بنت السلطان يتناول قضايا تمس وتهم الناس مثل قضايا الفساد و البلطجة والمخدرات وأثرها السلبي.



* تجربتي في 'نسل الأغراب' تحدي كبير ليِ ومشاركتي في هذا العمل خطوه مهمة في مسيرتي الفنية



* استعنت بأطباء نفسيين لتجسيد دور 'ساره' في مسلسل حرب أهلية



* دوري في مسلسل "البرنس" أحب الأدوار لقلبي واعتبره نقطة انطلاقتي الفنية

بداية .. حدثينا عن سر حماسك لمشاركتك في مسلسل 'بنت السلطان'؟



كيف استعددتي لتجسيد دور الفتاة الشعبية في المسلسل ؟



كيف كان التعاون مع النجمة روجينا والنجم باسم سمرة؟



هل توقعتي نجاح مسلسل 'بنت السلطان' بهذا الشكل .. وما أبرز القضايا التي يتناولها المسلسل ؟



حدثينا عن تجربتك في مسلسل 'حرب أهلية'؟



هل استعنتي بأطباء نفسسين لتجسيد دورك بمسلسل 'حرب أهلية' ؟



نفسي صديق لي من أجل المشاكل والعُقد النفسية مثل التحرش وخاصة حينما تأتي من الأهل وكيف تؤثر على الشخص ، وتَطلب الأمر منى عمل بحث كثير ورؤية كثيرة بالإضافة إلى استشارات الأصدقاء ودكاترة نفسيين.



بم تصفين مشاركتك في مسلسل 'نسل الأغراب'؟

شاركت في مسلسل "نسل الأغراب" بدور 'حُسنه' ، وهي من الشخصيات التي استفزتني للغاية وأردتُ أن أُجسدها فهي كانت بالنسبه ليِ تحدي في أن أظهر لأول مرة في دور صعيدية شكلاً وموضوعاً وحبيت التركيبة كلها وأخذت التجربة كتحدي ، والحمد لله الجمهور حب الشخصية والمسلسل جداً ومشاركتي في مسلسل للنجمين كبار مثل أمير كرارة وأحمد السقا والمخرج محمد سامي مشاركة مهمة واعتبرها خطوة مهمة في مسيرتي الفنية.



بعد مشاركتك مؤخراً في حكاية 'قولي لأحمد' من مسلسل حلوة الدنيا سكر .. ما رأيك في نوعية الأعمال القصيرة؟

أنا من الأشخاص التي تُفضل الأعمال التي تتكون من حكايات لأنها دائما ما تكون قريبة لقلبي ، بالإضافة أن هذه النوعية من الأعمال أثبتت نجاحها وأُعجب بها الكثير من الجمهور وهذا ما رأيناه في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي شاركتُ فيه باجزاءه الثلاثة ، وما رأيناه أيضاً في مسلسل 'حلوة الدنيا سكر' الذي شاركت فيه بحكاية 'قولي لأحمد' ، وحلوه الدنيا سكر حقق نجاحًا كبيرًا وأنا أُفضل هذه النوعية من الاعمال.



ما أقرب الأعمال الفنية إلى قلبك وتعتبريها نقطة انطلاقتك الحقيقة؟

دور 'لوزه' في مسلسل البرنس اعتبره نقطة انطلاقتي الفنية ، لأن 'البرنس' كان مسلسل مهم ومن أهم مسلسلات سيزون 2020 ولاق نجاح جماهيري وحققلي انتشار كبير ، وشخصية لوزه أُحبها جداً و لاقت استحسان وتفاعل كبير من قبل الجمهور .



كيف تنظرين إلي زحام الدراما في موسم رمضان 2021؟

أرى أن موسم رمضان هذا العام جيد جداً لأن به تنوع واختلاف لكي يلاقي كل الأذواق ، فيوجد به دراما صعيدية ودراما اجتماعيه ودراما خيال علمي مثل مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف ، ويضم الموسم نجوم كبار مثل أحمد عز كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأمير كرارة ومنى زكي.









فنانه من طراز خاص تتسم بالرقة والجمال تمتلك موهبة كبيرة ولديها قُبول عالي لدى الجماهير حققت شهرة واسعة من خلال دور "حبيبه" في فيلم الألماني، ثم انطلقت وقدمت العديد من الأعمال الناجحة حتى أصبحت من النجوم الشباب الذين كتبوا اسمهم من ذهب في عالم الدراما .. حديثنا عن النجمة مروة الأزلي.والتقى "الفجر الفني" بالنجمة مروة الأزلي في حوار خاص لتتحدث لنا خلاله عن تجربتها في مسلسل "بنت السلطان" وتعاونها مع النجمة روجينا والنجم باسم سمره ، ومشاركتها في مسلسلي "حرب أهلية ، نسل الأغراب " ، ورأيها في دراما رمضان 2021 وغيرها من الأمور الأخرى.وإلى نص الحوار :مسلسل "بنت السلطان" بطولة النجمة روجينا وهذا أول شيء جذبني للمسلسل ، فهي نجمة موهوبة جداً ومُحققة نجاحات كثيرة ، كما أن العمل من تأليف المؤلف الكبير أيمن سلامة واخراج أستاذ أحمد شفيق فعناصر العمل كلها جيدة جداً ومُغرية لأي ممثل.وردة في "بنت السلطان" هي بنت إسكندرانية وأنا من أصل إسكندراني ، واللهجة التي مثلت بها في المسلسل هي لهجتي الأصلية والحقيقة كنت سعيدة أني أُمثل بها إضافة إلى أننا كنا نُصور في الإسكندرية.. ووردة بنت شعبية تعمل لدى الفنان باسم سمرة وتحب "ريشه" الذي يجسد شخصيته الفنان أوتاكا ، فهي لديها أحلام معينة وطموحات تريد أن تُحققها و هي أن تصبح غنية ويصبح ريشة معلم كبير مثل باسم سمرة والذي يجسد دور حمو الرحماني.لواستعديت للدور من خلال بروفات مع المخرج الأستاذ أحمد شفيق ومع رؤية الأستاذ أيمن سلامة المؤلف الكبير للمسلسل ووصلنا لتحضيرات للشخصية.النجمة روجينا من أحب النجمات لقلبي واتشرفت بالعمل معها من قبل في مسلسل "ضد مجهول" للفنانة غادة عبد الرازق ، وكانت معظم مشاهدى معها وهي شخصية لذيذة ولطيفة وفي أول مشهد كان يجمعني بها في مسلسل 'ضد مجهول' كنت متوترة ولكنها امتصت التوتر فهي داعمة جداً لكل من حولها ، وهذا ما كانت تفعله أيضاً في بنت السلطان فكان لوكيشن مسلسل "بنت السلطان" من أجمل اللوكيشن التي عملت بها، فكل طاقم العمل لطيف ، وروجينا تهتم بكل من حولها ليظهروا في أحسن شكل وليُخرجوا أفضل ما عندهم فهي نجمة بمعنى الكلمة تفيض دعم وحب يغمر كل من حولها.باسم سمرة ابن بلد وجدع وخفيف الظل في اللوكيشن ودائما ما يخلق لنا جو لذيذ ولطيف و هزار وضحك ، وحقيقي استمتعت بالعمل معه للمرة الأولى وأتمنى تكرار التجربة معه مرة أخرى فهو نجم كبير وموهوب.كنت متوقعة نجاح مسلسل "بنت السلطان" لأن روجينا الجميع يُحبها والجمهور كان ينتظرها في عمل من بطولتها ، بالإضافة أن القصة والورق مكتوبين بشكل سلِس وجميل والمسلسل به قضايا كثيرة تمس وتهم الناس وهي قضايا الفساد والبلطجة وقضايا المخدرات وأثرها السلبي والحمد لله المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا.دوري في حرب أهلية دور صعب فشخصية 'ساره' شخصية مركبة ومعقدة ومريضة نفسياً، لديها ماضي سبب لها عُقد نفسية وأثر عليها ، وهو تحرش زوج مامتها بها وتخلي ولداتها عنها سَبَب لها خلل نفسي ، وتخلي شقيقها عنها في أن يحميها ويأخذ حقها هذا شيء أثر فيها جداً وهذا ما جعلها تتجه للمخدرات لكي تنسى ، بالإضافة الى أن سلوكها أصبح غير منضبط وأنها مريضة نفسيا ولديها خلل نفسي في الحياة وفي الكلام والطريقة وفي السلوك.والتحضير لدور "ساره" استغرق وقت كبير مع المخرج والأستاذ سامح عبد العزيز وأيضاً مع الكثير من البحث والقراءة عن المخدرات وأنواعها وأعراضها وتأثيرها في السلوك أثناء الجرعه وبعدها.بالفعل استعنت بطبيب