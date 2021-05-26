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الكشف عن المرشحين لخلافة بيرلو في يوفنتوس

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن بدائل أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، حال رحيله عن البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.

وفاز بيرلو مع يوفنتوس في موسمه الأول كمدرب، بكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، بالإضافة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في المباراة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإن أبرز المرشحين لخلافة بيرلو، مدرب يوفنتوس الأسبق ماسيمليانو أليجري، والذي تمت اقالته من تدريب الفريق في مايو 2019.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان أيضًا مرشح لخلافة بيرلو مع اقتراب رحيله عن ريال مدريد، بالإضافة إلى أنه ألمح مسبقًا بأنه قد يعمل في يوفنتوس في المستقبل.

وأشارت الصحيفة، أن سيموني إنزاجي هو ثالث المرشحين لخلافة بيرلو، بعد نجاحه خلال المواسم الماضية مع لاتسيو، بالإضافة إلى جينارو جاتوزو، بعد أن رحل عن نابولي بسبب فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أن جيان بييرو جاسبريني، خامس المرشحين لخلافة بيرلو في يوفنتوس، والذي ساهم في إحداث ثورة كبيرة مع أتالانتا، وقاد الفريق للوصول إلى دوري أبطال أوروبا 3 سنوات على التوالي.

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