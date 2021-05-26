أفشة يتلقى عروض أوروبية للرحيل عن الأهلي

كشفت شبكة "A Spor" التركية، أن هناك صراعًا شرسًا بين ناديي جالطة سراي وبشكتاش على ضم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب الشبكة المذكورة أعلاه، فإن هناك رغبة من طرف جالطة سراي وبشكتاش لضم أفشة، ولكن هناك تفوق من قبل الأول في الوقت الحالي.





وشارك أفشة مع الأهلي حتى الآن في الموسم الحالي في 28 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 8 أهداف خلال بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.





وكان أفشة قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف عام 2019 قادمًا من بيراميدز بعد موسم واحد من انتقاله من إنبي.



