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لا يمكنه تقديم 4 خدمات.. معلومات مهمة عن الخط الساخن الخاص بلقاح كورونا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
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شهدت الفترة الماضية استخداما خاطئا من بعض المواطنين للخط الساخن، 15335 الخاص بوزارة الصحة للاستفسار عن لقاح الكورونا الطارئ، إضافة إلى الكثير من الأسئلة التي يوجهها المواطنون عن هذا الخط.
ونعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن هذا الخط، والخدمات التي يقدمها والخدمات التي لا يقدمها:

أولا: الخدمات المقدمه عن طريق الخط الساخن:
الاستفسار عن عناوين ومواعيد مراكز اللقاح او اي معلومات عامه خاصه بلقاحات الكورونا
يمكنه تعديل الاسم ورقم الهاتف والمحافظة والمركز أو القسم الذي ترغب بالحصول على اللقاح فيه.
يمكنه إلغاء تعيين موعد عند الحاجه لتأجيل موعد الجرعه الأولى.
إعادة تفعيل موعد عند الحاجه إلى إعادة انتظار موعد جديد للجرعة الأولى.
تسجيل طلبات التطعيم المنزلي لأصحاب الإعاقات الحركية (شلل-كسور بالساق او الحوض).
يمكنه استقبال بلاغات الأعراض الجانبية بعد تلقي التطعيم.

أما عن الخدمات التي لا يقدمها اللقاح فهي كالتالي:
لا يمكنه تعديل رقم البطاقه أو جواز السفر تاريخ الميلاد النوع الجنسية (على الشخص المسجل برقم قومي أو جواز سفر خطأ إعادة التسجيل بالرقم الصحيح).
لا يمكنه استعجال أو تحديد موعد لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
لا يمكنه توفير نوع محدد من اللقاحات (توفير اللقاح عن طريق مراكز تقديم الخدمة وبناءً على التقييم الطبي)
لا يمكنه توفير كروت بلغات أجنبية (توفير الكروت عن طريق مراكز تقديم الخدمة ويوجد كروت باللغة الإنجليزية والعربية فقط).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

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لقاح كورونا بوابة الفجر الفجر التطعيم المنزلي

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