الطويلة: لم اجتمع مع مسئولي الإسماعيلي ووحيد بيضحك على الجمهور

أوضح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كل ما يدلي به علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي، من تصريحات بشأن حل أزمة إبراهيم حسن، فهو عار تماماً من الصحة.





وقال الطويلة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، "علاء وحيد بيضحك على جمهور الإسماعيلي، ويصرح يومياً أن هناك اجتماعات بين إدارة ناديي الإسماعيلي والنجوم، من أجل حل الأزمة الخاصة بإبراهيم حسن، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن".





وشدد الطويلة على أنه حصل على حكم رسمي من المحكمة الدولية الرياضية، بمنع النادي الإسماعيلي عن قيد أي لاعبين جدد، خلال الفترة المقبلة.





وأكد أنه تنازل عن هذا الحق حرصاً على مصلحة الإسماعيلي وتقديراً لجماهيره، مشيرًا إلى أنه تم خصم ثلاث نقاط من رصيد الإسماعيلي بسبب عدم سداد المبلغ المستحق من صفقة إبراهيم حسن لاعب أثناء.





وأشار إلى أنه منح مجلس إدارة الإسماعيلي مهلة لسداد المبلغ، وفي حالة عدم التزامهم بالمتفق عليه سيزيد عدد النقاط إلى 6، ثم إلى 9.



