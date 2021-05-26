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عبدالمسيح: حسني عبدربه لا يصلح لرئاسة الإسماعيلي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح محسن عبد المسيح نجم النادي الاسماعيلي السابق، أنه يدرس خطوة خوض الانتخابات المقبلة في النادي، على مقعد العضوية، ولكن بشرط ظهور إسم قوي على الساحة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد المسيح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أنه يتمنى خدمة نادي الإسماعيلي من أي موقع وتحت أي ظرف.

وأشار،  "إذا كانت مصلحة النادي في تواجده سأعلن ترشحي على الفور، كما أتمنى رؤية خالد بيومي وحسني عبد ربه في المجلس القادم، فهم كوادر مميزة وذات قيمة كبيرة ولديهم شعبية كبيرة بين جماهير الدراويش، ولكن حسني لا يصلح لأن يكون رئيساً للنادي، فهو يحتاج لمزيد من الخبرات".

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