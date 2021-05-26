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لابورتا يطيح بـ10 لاعبين من برشلونة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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يستهدف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإطاحة بـ 10 لاعبين من الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي ينوي اجرائه بالفريق من أجل العودة للمنافسة على البطولات مجددا.

وكان برشلونة خرج من الموسم المنقضي بطلًا لكأس إسبانيا فقط، بينما خسر الدوري ودوري أبطال أوروبا، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، ويرغب لابورتا في تدعيم الفريق بصفقات قوية والاستغناء عن خدمات اللاعبين الغير مفيدين بالفريق من أجل حصد الألقاب بالموسم الجديد.

وحسبما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يريد خسارة ليونيل ميسي، ويخطط للتخلي عن 10 لاعبين دفعة واحدة لتوفير الأموال اللازمة من أجل تجديد عقد الأرجنتيني والحفاظ على بعض العناصر الأساسية بالفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن في حالة استمرار ميسي سيكون برشلونة قادرًا على بيع جريزمان، بينما إذا غادر الأرجنتيني، سيبقى أنطوان، بينما عثمان ديمبلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022، يأمل النادي في استمراره وتمديد عقده.

ووفقا للصحيفة الاسبانية الـ10 لاعبين الذين يرغب لابورتا في التخلي عنهم، ميراليم بيانيتش، مارتن بريثوايت، فيربو، نيتو، أومتيتي، جيرارد بيكيه، ألبا، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

ويفكر لابورتا في مطالبة الرباعي بيكيه وبوسكيتس وألبا وروبيرتو بتخفيض رواتبهم، خاصة وأن دورهم قيادي في الفريق أكثر من أي شيء، لكنهم مستعدون للبيع إذا تعثرت المفاوضات بشأن الرواتب.

بخلاف ميسي، هناك سبعة لاعبين فقط تعتبر مراكزهم في الفريق آمنة، وهم "دي يونج، تير شتيجن، رونالد أراخو، مينجويزا، بيدري، موريبا، أنسو فاتي".

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