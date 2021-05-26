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7 أضرار تدمر صحتك.. تعرف على مخاطر النوم أمام المروحة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
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7 بدائل تريحك من الأعراض المزعجة للنوم أمام المروحة

مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يلجأ كثير من الناس إلى تهوية غرفهم، ومنازلهم، إلا أن هذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية.

وكشف موقعا "healthline" و"timesofindia" المهتمان بالأمور الصحية الأضرار الصحية التي تنجم عن تشغيل المروحة لتهوية الغرفة.

وجاءت الأضرار كالتالي:
1- هذا الأمر يؤدي إلى إزالة الرطوبة من الفم، ومن الممرات الأنفية أيضا، خاصة من اعتادوا على التنفس من الفم أثناء النوم.

2- يمكن أن يؤدي جفاف الأنف والفم إلى صعوبة في التنفس.

3- يؤدي هواء المروحة إلى الشعور بالصداع نتيجة انسداد الأنف، وجفافه وجفاف.

4- يمكن أن تساهم الرطوبة أيضا في جفاف العينين والبشرة، وللتخلص من ذلك يمكن استخدام قطرة مهدئة لتهيج العين.

5- تؤدي الرطوبة أيضا إلى تشنج العضلات، وآلام فيها، وصعوبة عند الاستيقاظ.

6- قد تؤدي حبوب اللقاح الموجودة في الهواء للإصابة بالحساسية.

7- يؤدي النوم والمروحة تعمل إلى حدوث سيلان الأنف أو حكة في الحلق أو العطس أو دموع العين أو صعوبات في التنفس.

بدائل النوم أمام المروحة
أما إذا كنت تريد التخلص من هذه الأعراض، فإليك 7 طرق يمكنك تبريد الغرفة دون مخاطر، وهي كالتالي:
- استخدام مرتبة تبريد.
- ارتداء ملابس فضفاضة.
- تجنب ارتداء الملابس الحرير والصوف
- استخدام الستائر، لإخفاء أشعة الشمس.
- استخدام الماء الساخن في الاستحمام قبل النوم.
-افتح باب الغرفة لتجديد الهواء أثناء النهار.
- وضع قطعة قماش باردة على رأسك أثناء النوم للحفاظ على برودة الجسم.

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مخاطر صحية مخاطر النوم أمام المروحة بوابة الفجر الفجر

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