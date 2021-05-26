Advertisements
وزير التعليم يحسم مصير "القصة"و"التعبير" في اللغة العربية
الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:57 ص
Advertisements
كشف الدكتور طارق شوقي، عن مصير القصة والتعبير في مناهج اللغة العربية والإنجليزية.
وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توضيح خاص بالقصة والتعبير: بالنسبة للغة "العربية": الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة".
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: بالنسبة للغة "الانجليزية": الامتحان يشمل أيضا التعبير بطريقة مبسطة بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements