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وزير التعليم يحسم مصير "القصة"و"التعبير" في اللغة العربية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:57 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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كشف الدكتور طارق شوقي، عن مصير القصة والتعبير في مناهج اللغة العربية والإنجليزية.

وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توضيح خاص بالقصة والتعبير: بالنسبة للغة "العربية": الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: بالنسبة للغة "الانجليزية": الامتحان يشمل أيضا التعبير بطريقة مبسطة بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.

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