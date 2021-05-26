وزير التعليم يحسم مصير "القصة"و"التعبير" في اللغة العربية

كشف الدكتور طارق شوقي، عن مصير القصة والتعبير في مناهج اللغة العربية والإنجليزية.





وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توضيح خاص بالقصة والتعبير: بالنسبة للغة "العربية": الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة".



