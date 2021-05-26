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برلماني يطالب وزير الإسكان بالسير على خطى السيسي في مبادرة حياة كريمة
الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:16 ص
عبداللطيف هيبة
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طالب النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحل كافة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، في مراكز ومدن وقرى الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبوعمر، بمحافظة الشرقية.
وأضاف "رحمو" في تصريحات صحفية له، أن تلك المراكز تشهد انقطاعا كبيرًا في مياه الشرب، وتهميشًا واضحا في عدم استكمال مشاريع الصرف الصحي، لاسيما عدم الانتهاء من محطة البكارشة حتى الآن، وعدم استكمال الصرف الصحي في حي المسلمية والفشاشة في صان الحجر، وعدم وجود مياه شرب في قرى صان الحجر، وبحر البقر، ومنشأة أبو عمر.
وتابع عضو مجلس النواب: لابد من الوصول لحل سريع مراعاة للمواطنين، خاصة أن صحة المواطن المصري فوق كل شيء، وعلينا توفير حياة كريمة له.
وناشد النائب السيد رحمو، الدكتور عاصم الجزار، بالسير على خطى القيادة السياسية الحكيمة التي تبذل قصارى جهدها، وتعمل ليل نهار، لتوفير حياة كريمة للمصريين الشرفاء.
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