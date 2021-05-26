رضا شحاتة: أحلم بتدريب الأهلي في المستقبل

علق رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على فوز فريقه أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الثلاثاء.





وعبر شحاتة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، عن سعادته بأداء اللاعبين، وتحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن فريقه أهدر الكثير من الفرص المحققة، التي كانت بإمكانها حسم المباراة مبكراً.





وشدد على أن هذا الفوز منح فريقه الثقة ودفعة قوية قبل المواجهة المقبلة والمرتقبة أمام الزمالك الأحد المقبل.





وأكد أن تدريب النادي الأهلي هو حلم حياته، الذي يسعى لتحقيقه، مشيرًا إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على اكتساب الخبرات الكافية التي تؤهله إلى تلك الخطوة.



