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مانشستر يونايتد يستهدف ضم صفقة القرن من جديد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع نجمهم الأسبق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم يونايتد بالتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند الألماني، وهاري كين هداف توتنهام هوتسبير في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه ذكر موقع "ذا أثليتيك" أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

وتابع المصدر أنه وفقا للتقارير الواردة من وكلاء الأعمال في يوفنتوس، تشير إلى إمكانية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

وأتم الموقع تقريره موضحا أن سولسكاير تواصل مع زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لجس نبضه للعودة إلى الشياطين الحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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