جمع أول مليون وعمره 28 سنة.. 10 معلومات عن محمد المرشدي صاحب حفل الزفاف المثير للجدل

أثار حفل زفاف ابنة رجل الأعمال محمد المرشدي، جدلا واسعا بسبب حضور عدد من النجمات والفنانات حفل الزفاف، تزامنا مع وفاة الفنان سمير غانم، إضافة إلى المراسم الأسطورية التي كانت في الحفل.





ونعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن محمد المرشدي:

1- والده كان طبيب في القوات المسلحة، ووالدته كانت تمارس الرسم وتتذوق الفنون.

2- ولد محمد المرشدي في منطقة المعادي، وكان عمره 15 سنة عندما سافر إلى إنجلترا للعمل، وكان لديه تصميم كبير لكي يصبح مليونير.

3- فترة الانفتاح الاقتصادي التي عاشتها مصر حفزته كثيرا للعمل.

4- بدأ العمل في مجال العقارات بعد بيع منزل والده.

5- عام 1983 أسس شركة معمار المرشدي.

6- جمع أول مليون في سن 28 سنة.

7- توسعت أعماله في مجال العقارات، وفي 2019 أعلن عن إطلاق أكبر مشروع إسكاني في العالم، وهو (Skyline).

8- انضم إلى البرلمان عن طريق الحزب الوطني، وكان أبرز نوابه خاصة في انتخابات 2005.

9- استقال من البرلمان خلال ثورة يناير 2011، ثم صرح في ظهور له في 2014 بأنه "لا يجب عزل كوادر الحزب الوطني".