شريف دسوقي.. حاصل على معهد فني صناعي وتربى على أيدي إسماعيل ياسين وزينات صدقي

تصدر الفنان شريف دسوقي، الـ"تريند"، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، بعد تعرضه لعملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه، ثم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.





ولد "دسوقي"، في الإسكندرية عام 1967، ويبلغ من العمر 53 عاما، ووالده كان يعمل مديرًا لفرقة إسماعيل ياسين، الأمر الذي ساعد في أن يرى عن قرب نجوم كبار مثل إسماعيل ياسين وزينات صدقي وعبدالفتاح القصري، ولديه ولد وحيد يدعى آدم يبلغ من العمر 17 عاما.





تدرب على يد كبار النجوم

حصل "دسوقي"، على معهد فني صناعي، وتعلم التمثيل في إحدى الورش الخاصة، وتدرب على يد النجوم الكبار حتى أصبح مدربًا للتمثيل في الجامعات والأكاديميات المتخصصة، وشارك في مسرحيات قصور الثقافة.





شارك في بعض الأفلام القصيرة في بداية حياته الفنية، ونال شهرة واسعة بعد مشاركته بدور "سباعي" في المسلسل الكوميدي "100 وش" مع المخرجة كاملة أبوذكري والفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





يحرص على السباحة على شاطئ الإسكندرية في شهر طوبة للحفاظ على صحته، وأُصيب بأزمة بعد انفصاله عن زوجته منذ 20 عامًا وذهب لطبيب نفسي بسبب ذلك، واكتشف مؤخرًا إصابته بمرض السكر والضغط والقدم السكري.





إصابته خلال التصوير

خلال التصوير في أحد الأعمال مؤخرا، أصيل في ساقه، وأهمل في علاجها حتى أصيبت بغرغرينا وتم بترها، منذ أيام.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.



