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عبدالعال: نجحنا في إسقاط قاهر القطبين وحصدنا 3 نقاط هامة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أعرب علاء عبد العال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن سعادته بعد تحقيق الفوز أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء، بهدف دون رد.

وأشار عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، إلى أن أسوان 
حقق فوزاً هاماً على فريق كبير مثل غزل المحلة، الذي قهر القطبين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع، " غزل المحلة يقدم موسماً مميزاً بقيادة خالد عيد، رغم عدم تدعيم الفريق بالقدر الكافي".

وأتم، "طوينا صفحة مباراة غزل المحلة ونستعد للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، ستكون مباراة صعبة للغاية، خاصة بعد هزيمته بهدف نظيف أمام الجونة، وهو الأمر الذي سيجعل المباراة أكثر صعوبة على كلا الفريقين".

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