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ميلان يعثر على بديل دوناروما

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أصبح الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل، على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيانلويجي دوناروما مع ميلان، في نهاية الموسم الجاري، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن، بشكل نهائي.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ماينان، صاحب الـ25 عامًا، وصل إلى ميلانو في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، اليوم الأربعاء، قبل توقيع العقود.

وأوضح أن ضم ماينان، سوف تكلف ميلان، مبلغ 30 مليون يورو، حيث سيدفع 15 مليونًا إلى ليل، بالإضافة إلى 15 آخرين مقسمين على 5 مواسم للحارس الفرنسي.

جدير بالذكر أن ميلان حاول تجديد عقد دوناروما، إلا أن الحارس الإيطالي رفض عرضًا بقيمة 8 ملايين يورو سنويًا.

وذكرت تقارير صحفية أخرى، أن يوفنتوس وبرشلونة مهتمان بضمه.

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